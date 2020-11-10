Плющенко снял для Трусовой президентский номер после победы на соревнованиях в Казани

Фигуристка Александра Трусова провела ночь в президентском номере одного из отелей Казани. Его снял тренер двукратной чемпионки Евгений Плющенко после того, как спортсмены опоздали на поезд.

Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России в Казани и должна была вернуться в Москву вместе со своим тренером накануне, рассказало РИА «Новости». Фигуристов привезли не на тот вокзал.

«Мы опоздали на поезд. <…> После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели», — пояснил Плющенко.

После случившегося он решил дать своей подопечной возможность хорошо отдохнуть и «почувствовать себя королевой». Поэтому и снял для Трусовой шикарные апартаменты.

«Она королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», — сказал тренер.

Вторник спортсмены решили провести в городе и изучить его достопримечательности. К тренировкам Трусова и Плющенко вернутся 11 ноября. Юная фигуристка не боится падений на лед, но не любит самолеты и экстремальные аттракционы.