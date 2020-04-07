Плющенко разбил люстру во время тренировки на самоизоляции

Видеоролик появился на личной странице Рудковской в Instagram.

На записи заметно, что спортсмен подбрасывает мяч в воздух, а ловит его уже с осколком люстры.

«Тренировка, импровизационные танцы с пятикилограммовым мячом, падение люстры на голову Евгения Плющенко и самое главное — реакция олимпийского чемпиона», — отметила жена Плющенко.