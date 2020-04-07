07 апреля 2020, 13:57
Плющенко разбил люстру во время тренировки на самоизоляции
Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась видео, на котором ее супруг и фигурист Евгений Плющенко проводит тренировку дома. Спортсмен не только станцевал, но и сломал люстру. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Видеоролик появился на личной странице Рудковской в Instagram.
На записи заметно, что спортсмен подбрасывает мяч в воздух, а ловит его уже с осколком люстры.
«Тренировка, импровизационные танцы с пятикилограммовым мячом, падение люстры на голову Евгения Плющенко и самое главное — реакция олимпийского чемпиона», — отметила жена Плющенко.