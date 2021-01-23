Плющенко рассказал, как жил в коммуналке. Сосед постоянно пил и ломал стены

Плющенко уточнил, что в 1993 году в Волгограде закрылась ледовая арена и ему пришлось переехать в Санкт-Петербург. Там он тренировался под руководством Алексея Мишина.

Вместе с мамой он жил в комнате коммунальной квартиры с пятью соседями. Плющенко вспомнил, что один из соседей постоянно пил. При этом он жил через стенку.

«А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он ее постоянно пробивал к нам», — рассказал спортсмен.

Также фигурист добавил, что после тренировок собирал бутылки вместе с матерью, так как у них почти не было денег.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что сыну Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному как Гном Гномыч, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Это связано с судебным иском Рудковской против журналистов, которые написали, что у ребенка синдром Аспергера.