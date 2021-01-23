Плющенко рассказал, как уволил тренеров за насилие над детьми

Спортсмен вспомнил, что увидел, как несколько специалистов били своих подопечных. Он дважды делал им замечания, а затем уволил.

«Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моей школе», — заявил Плющенко. Олимпийский чемпион отметил, что юных фигуристов нельзя мотивировать применением физической силы. По мнению фигуриста, для этих целей подходят слова и взгляд.

В 2017 году Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры и занялся тренерской деятельностью. Фигурист открыл собственную академию.

Плющенко также рассказал, что для занятий спортом был вынужден переехать в Санкт-Петербург. Он переехал в Северную столицу в 1993 году, после того как в Волгограде закрылась ледовая арена. Вместе с мамой он жил в комнате коммунальной квартиры с пятью соседями. Плющенко вспомнил, что один из соседей постоянно пил. При этом он жил через стенку. Также фигурист добавил, что после тренировок собирал бутылки вместе с матерью, так как у них почти не было денег.