29 сентября 2020, 15:07
Плющенко прокомментировал публикацию переписки Рудковской и Загитовой
Чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал публикацию переписки между его супругой Яной Рудковской и фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом сообщило издание Sport24.ru.
По данным NEWS.ru, Скриншот переписки появился в Instagram команды Этери Тутберидзе. Плющенко считает, что публиковать такие материалы неправильно.
«Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут», — заключил спортсмен.