Плющенко прокомментировал публикацию переписки Рудковской и Загитовой

По данным NEWS.ru, Скриншот переписки появился в Instagram команды Этери Тутберидзе. Плющенко считает, что публиковать такие материалы неправильно.

«Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут», — заключил спортсмен.