Знаменитости 03 декабря 2023, 00:07 «Плюют мне вдогонку». Анатолий Белый заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за критики StarHit: Анатолий белый не хочет возвращаться в РФ из-за критики в его сторону РИА «Новости»

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Актер Анатолий Белый строит карьеру с чистого листа в Израиле, куда переехал больше года назад. Артист признался, что не хочет возвращаться в Россию из-за людей, критикующих его антироссийскую позицию, написало издание StarHit.

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня», — заявил Белый.

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Он отметил, что не хочет видеть людей, которые «брызгали слюной и желчью» в его адрес из-за его бегства за границу. Белый признал, что это горько и больно, но возвращаться он не хочет. Актер зарабатывает на жизнь, играя в театральных постановках по всему миру.

Белый обрубил все связи с Россией. Четырехкомнатную квартиру в Москве актер переписал на жену. Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.