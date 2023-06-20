Знаменитости 20 июня 2023, 02:02 «Плевались и называли безобразием». Актриса Зайцева рассказала о травле после выхода фильма «Маленькая Вера» Актриса Зайцева столкнулась с травлей после выхода фильма «Маленькая Вера» Кадр из фильма «Маленькая Вера», к/с им. М. Горького, 1988, режисер В. Пичул

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Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева поделилась моментом из жизни, когда она столкнулась с травлей после выхода фильма «Маленькая Вера» в 1988 году. В известной советской картине актрисе досталась роль матери главной героини, сообщило издание aif.ru.

«Конечно, у людей был шок после „Маленькой Веры“. Кто-то плевался, кто-то кричал „Безобразие!“. Травля была», — рассказала она.

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По словам Зайцевой, людей шокировало содержание картины, поэтому они высказывали свои претензии актерам. Артистка вспомнила, что среди зрителей были те, кто крайне негативно воспринял историю. Однако нашлись и те, кто позитивно оценил фильм, назвав его «правдой жизни».

Фильм Василия Пичула «Маленькая Вера» стал первой советской лентой, где впервые откровенно показали половой акт. Лента рассказывает о девушке Вере, которая проводит много времени на дискотеках и пьет алкоголь. Вскоре девушка знакомится с интеллигентным студентом Сергеем и влюбляется в него. Однако семья Веры не принимает ее молодого человека, что приводит к конфликтам.