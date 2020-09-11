Плетнева рассказала о попытке изнасилования девушкой

Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. По ее словам, она на тот момент даже не была знакома с насильницей и в первые мгновения толком не поняла, что происходит.

«Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — поделилась исполнительница.

Что касается ее собственных пристрастий, то это — алкоголь. По словам 43-летней певицы, именно спиртное помогает ей чувствовать себя в приподнятом расположении духа практически в режиме нон-стоп. Она объяснила, что выбрала необычный способ снимать усталость.

«Я подбухиваю», — пояснила певица.