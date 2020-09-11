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    11 сентября 2020, 17:28

    Плетнева рассказала о попытке изнасилования девушкой

    Анастасия Кременчугская

    Анна Плетнева, солистка музыкальной группы «Винтаж», призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы. Об этом сообщил сайт Lenta.

    Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. По ее словам, она на тот момент даже не была знакома с насильницей и в первые мгновения толком не поняла, что происходит.

    «Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — поделилась исполнительница.

    Что касается ее собственных пристрастий, то это — алкоголь. По словам 43-летней певицы, именно спиртное помогает ей чувствовать себя в приподнятом расположении духа практически в режиме нон-стоп. Она объяснила, что выбрала необычный способ снимать усталость.

    «Я подбухиваю», — пояснила певица.

    Новости SMI.FM