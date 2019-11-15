Плетнева из группы «Винтаж» едва не задохнулась на съемках клипа
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева едва не задохнулась в ванне с пенопластом во время съемок клипа на песню «Преступление и наказание». Подробностями поделился Life.
По идее авторов клипа, обнаженная певица должна была лежать в ванне, наполненной мелкими крошками пенопласта. В какой-то момент их подхватил поток воздуха из вентилятора и один из кусочков попал в дыхательные пути Плетневой, вызвав тем самым спазм горла. Помощи медиков не потребовалось. Откашлявшаяся артистка пришла в себя.