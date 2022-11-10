Знаменитости 10 ноября 2022, 05:00 Племянница Зыкиной скончалась при неизвестных обстоятельствах — СМИ МК: племянница Зыкиной Екатерина скончалась при неизвестных обстоятельствах РИА «Новости»

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Племянница певицы Людмилы Зыкиной умерла в возрасте 42 лет. О смерти Екатерины «Московскому комсомольцу» сообщил ее адвокат Евгений Баленин. При этом никто из близких не захотел раскрывать обстоятельства кончины женщины.

«Мы с Катей закончили работу в 2020 году. Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали», — заявил адвокат.

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В последние годы Екатерина Зыкина жила в Пензенской области. Племянницы известной исполнительницы не стало в конце октября. Ее ближайшая подруга Елена тоже не захотела говорить о причинах смерти.

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«Я вам говорить ничего не буду: зачем это надо? Я сама в шоке от этого известия, да. Я ведь со дня ее рождения знала. Но в ее родне — люди больные, у нее три заболевания было», — отметила она.

По словам авторов статьи, ходят слухи, что Екатерина могла стать жертвой криминала. О женщине узнали после смерти ее тети. Она пришла на съемки одной из программ и рассказала, что брат не хочет делить с ней оставшееся от певицы наследство. Людмила Зыкина умерла летом 2009 года. Ей было 80 лет.