Племянник Успенской предал ее, распространив личную информацию

Ролан тайно сливал личную информацию об Успенской ее же фан-клубу. Звезду это разозлило, и она выгнала его из дома.

Племянник уже съехал и намеревается улететь в Нью-Йорк. Однако во время самоизоляции и закрытых границ ему это вряд ли удастся, написал сайт радио «Комсомольская правда».