23 апреля 2020, 12:03
Племянник Успенской предал ее, распространив личную информацию
Любовь Успенская, звезда российского шансона, выгнала своего племянника Ролана из дома. Причиной стало распространение личной информации о певице. Об этом сообщило издание «СтарХит».
Ролан тайно сливал личную информацию об Успенской ее же фан-клубу. Звезду это разозлило, и она выгнала его из дома.
Племянник уже съехал и намеревается улететь в Нью-Йорк. Однако во время самоизоляции и закрытых границ ему это вряд ли удастся, написал сайт радио «Комсомольская правда».