Племянник Олега Янковского прокомментировал откровения Елены Прокловой

Заявления актрисы и телеведущей Еленой Прокловой о прошлых романах вызывают жалость, считает актер Игорь Янковский. Ранее Проклова рассказала о связи с его дядей, Олегом Янковским, с которым снималась в фильме «Сентиментальный роман».

«Это опыт, с одной стороны, прекрасный, потому что ничего плохого я сказать не могу, кроме того, что это были потрясающие, интересные, красивые, добрые отношения. Но это все равно был чужой человек, я его так и воспринимала», — говорила актриса.

Проклова добавила, что у Янковского была прекрасная семья, и она перестала его уважать, «если бы он смог бросить женщину, которая столько для него сделала».

Игорь Янковский заявил в программе «Судьба человека», что ему от таких откровений «неприятно, грязно».

«Дай Бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверно, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь?» — сказал он.

«Если у них был какой-то роман — ну сохрани в себе это», — посоветовал он актрисе.

Ранее Проклова рассказала, что когда ей было 15 лет, ее растлил известный актер. По косвенным признакам стало понятно, что речь идет об Олеге Табакове.