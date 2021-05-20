Племянник Янковского назвал грязью откровения Прокловой о старых романах

Публичные рассказы актрисы Елены Прокловой о романах молодости и домогательствах со стороны известного актера — грязь. Так считает советский и российский актер Игорь Янковский, своим мнением он поделился в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По его воспоминаниям, Проклова и раньше любила поболтать о своей личной жизни. Однажды она рассказала всем о романе с его женатым дядей Олегом Янковским.

«Дай бог Леночке хорошей счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что всех она не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только ее жалко, честное слово. Если у нее с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!» — заявил актер.

Жена Олега Янковского Людмила Зорина знала о романах супруга. Однако она хотела сохранить семью, поэтому публично не обвиняла актера в неверности, отметила «Полит Россия».

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова больше трех недель назад выступила в программе «Секрет на миллион». По ее словам, в 12 и 15 лет она стала жертвой домогательств на съемочной площадке. Причем во втором случае актрису якобы обидел известный актер. Проклова не назвала его имени, но упомянула, что он уже умер и у него есть внуки. Многие СМИ подумали, что речь идет об Олеге Табакове.