Тренер по фигурному катанию Мишина сломала плечо на тренировке

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо во время тренировки. Об этом РИА «Новости» сообщил ее супруг Алексей Мишин — заслуженный тренер РФ.

«Таня сломала плечо на тренировке. Пока она дома, завтра пройдет детальное обследование. Ее ученики и коллеги ждут ее скорейшего выздоровления», — отметил он.

Татьяна Мишина — личный тренер Евгения Семененко. В прошлом сезоне он стал победителем Финала Кубка России. Кроме того, он является действующим чемпионом страны среди юниоров. Кроме того, Мишина тренирует чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву и трехкратного чемпиона России Михаила Коляду, а также других фигуристов.

В конце сентября TikTok-блогер Даня Милохин уронил фигуристку Евгению Медведеву во время съемок «Ледникового периода». Он не удержал ее во время одной из поддержек: блогер упал на спину и ударился головой о лед, а фигуристка приземлилась на него сверху, стукнувшись коленями.

Несмотря на падение и полученные ушибы, им не понадобилась медицинская помощь. Однако Милохин отметил, что после выступления чувствовал себя плохо. Новый сезон шоу «Ледниковый период» начался 2 октября. Ведущими стали Алина Загитова и Алексей Ягудин.