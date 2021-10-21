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    21 октября 2021, 23:17

    Тренер по фигурному катанию Мишина сломала плечо на тренировке

    Алексей Мишин: тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо на тренировке

    Нина Петлинова

    Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сломала плечо во время тренировки. Об этом РИА «Новости» сообщил ее супруг Алексей Мишин — заслуженный тренер РФ.

    Тренер по фигурному катанию Мишина сломала плечо на тренировке

    «Таня сломала плечо на тренировке. Пока она дома, завтра пройдет детальное обследование. Ее ученики и коллеги ждут ее скорейшего выздоровления», — отметил он.

    Татьяна Мишина — личный тренер Евгения Семененко. В прошлом сезоне он стал победителем Финала Кубка России. Кроме того, он является действующим чемпионом страны среди юниоров. Кроме того, Мишина тренирует чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву и трехкратного чемпиона России Михаила Коляду, а также других фигуристов.

    В конце сентября TikTok-блогер Даня Милохин уронил фигуристку Евгению Медведеву во время съемок «Ледникового периода». Он не удержал ее во время одной из поддержек: блогер упал на спину и ударился головой о лед, а фигуристка приземлилась на него сверху, стукнувшись коленями.

    Несмотря на падение и полученные ушибы, им не понадобилась медицинская помощь. Однако Милохин отметил, что после выступления чувствовал себя плохо. Новый сезон шоу «Ледниковый период» начался 2 октября. Ведущими стали Алина Загитова и Алексей Ягудин.