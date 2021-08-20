Дава рассказал, сколько ему платят за рекламу

За один рекламный пост в Instagram блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян (Дава) получает около 500-600 тысяч рублей. Свои гонорары он озвучил в эфире шоу «Есть вопросики» на YouTube.

Дава признался, что все зависит от вида рекламы. За некоторую платят больше, за другую — меньше.

«Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора [миллиона рублей]», — уточнил он.

За съемки для одного крупного банка, добавил телеведущий, ему заплатили почти два миллиона рублей.

В последнее время, по словам Давы, деньги он на себя не тратит: предпочитает вкладывать заработанное в бизнес.

«У меня есть очень много домов в Москве. Мы сейчас будем застраивать один коттеджный поселок», — сказал блогер.

Предпринимательской деятельностью он занялся всерьез, но не афиширует этого.

Недавно Дава назвал свои отношения с Ольгой Бузовой особенными. Предложение певице он сделал на третий месяц отношений и верил в долгую любовь. Пара рассталась в январе 2021 года.