Платье с разрезом шокировало фанатов Бейонсе

Свой наряд певица показала поклонникам на личной странице в Instagram.

По информации ИА Nation News, подписчикам шаг Бейонсе показался смелым, однако осуждать его не стали. В настоящий момент снимок лайкнули уже более четырех миллионов человек. Фотография продолжает набирать популярность.

В комментариях пользователи восторгаются Бейонсе: «Почему она так потрясающе выглядит?», «Королева!», «Великолепная».