27 января 2020, 11:12
Платье с разрезом шокировало фанатов Бейонсе
Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе появилась на Pre-Grammys Galla 2020 в красном платье с откровенным разрезом на бедре. Об этом сообщил «Пятый канал».
Свой наряд певица показала поклонникам на личной странице в Instagram.
По информации ИА Nation News, подписчикам шаг Бейонсе показался смелым, однако осуждать его не стали. В настоящий момент снимок лайкнули уже более четырех миллионов человек. Фотография продолжает набирать популярность.
В комментариях пользователи восторгаются Бейонсе: «Почему она так потрясающе выглядит?», «Королева!», «Великолепная».