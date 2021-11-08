Платье Эми Уайнхаус продали на аукционе

Платье, в котором певица Эми Уайнхаус вышла на сцену во время своего последнего, оказавшегося провальным, концерта, продали на аукционе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Черно-зеленое мини-платье было сшито для певицы ее подругой и стилистом Наоми Перри.

«Я чувствую невероятную грусть, глядя на это платье. Оно должно было быть стартом чего-то нового, движения вперед. У нее все получалось», — рассказывала Перри позднее.

Концерт в Белграде, оказавшийся последним в жизни певицы, стал провальным. На сцене Уайнхаус выглядела дезориентированной и забывала тексты песен. После этого концерта она отменила тур и легла в реабилитационную клинику, однако через месяц была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

Платье продали на аукционе за 243,2 тысячи долларов (более 17 миллионов рублей) — в 16 раз дороже, чем предполагали организаторы аукциона.