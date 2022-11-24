Знаменитости 24 ноября 2022, 16:46 Платье Элизабет Тейлор с «Оскара» стало лотом аукциона в Лондоне

Читать 360tv в

Платье актриса Элизабет Тейлор, в котором она впервые получила премию «Оскар», выставили на аукцион Kerry Taylor Auctions в Лондоне. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на The Times.

Реклама

В этом наряде актрису наградили за лучшую женскую роль в фильме «Баттерфилд, 8». Предполагалось, что платье от Christian Dior хранилось в архивох французского бренда. В итоге выяснилось, что на самом деле оно более 50 лет находилось у помощницы и подруги актрисы Анны Санз. Начальная цена лота равна 72,5 тысячи долларов.