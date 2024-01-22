Знаменитости 22 января 2024, 02:15 Плата за мат. Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на 5 миллионов рублей Mash: комика Алексея Щербакова призвали оштрафовать на 5 миллионов рублей Freepik

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Комика Алексея Щербакова захотели оштрафовать на пять миллионов рублей и обязать удалить все видеоролики за мат на выступлениях. С таким предложением выступило движение «Братство Морозов — Златоуст». Об иске общественников написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявители посмотрели все ролики юмориста и пришли к выводу, что он слишком часто использует ненормативную лексику, подавая плохой пример детям. Юмор Щербакова общественником тоже не понравился — они утверждают, что он оскорбляет человеческое достоинство.

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Кроме штрафа авторы иска просят суд обязать юмориста удалить все свои ролики из Сети, а вместо них выложить видео, на котором он 88 раз зачитывает решение суда.

В апреле 2023 года новый выпуск «Что было дальше?» с блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и комиком Богданом Лисевским набрал 12 миллионов просмотров за восемь часов. Резидентами шоу, как и прежде, стали Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Нурлан Сабуров. Шоу продолжилось после более чем годового перерыва.