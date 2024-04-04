Знаменитости 04 апреля 2024, 02:54 Пластика ягодиц вынудила Бьянку повременить с зажигательными танцами на концертах Певица Бьянка: на концертах буду стоять из-за недавней пластики ягодиц Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певицу Бьянку (настоящее имя Татьяна Липницкая) заметили на светской премьере фильма «Золото Ульматы». В беседе с изданием The Voice артистка призналась, что из-за недавней пластической операции на концертах придется меньше двигаться.

Бьянка отметила, что у нее много работы, поэтому придется выступать и сниматься в клипах, несмотря на послеоперационный период.

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«Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — заявила Бьянка.

Зажигательные танцы певица решила отложить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Бьянка сделала липосакцию живота и увеличение ягодиц собственным жиром.

В начале февраля певица рассказала, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Злоумышленника отпугнул громкий крик артистки.