Знаменитости 24 июля 2023, 16:54 Пластического хирурга Хайдарова смогут привлечь к уголовной ответственности — СМИ Pravda.ru: после скандала с певицей Славой хирурга Хайдарова могут осудить на два года РИА «Новости»

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Пластического хирурга Тимура Хайдарова могут осудить по уголовной статье после скандала с певицей Славой, сообщило издание Pravda.ru. Авторы статьи напомнили, что исполнительница пожаловалась на работу врача.

Одна из пациенток Хайдарова рассказала, что после перенесенной в 2018 году операции потеряла часть груди, из-за чего не смогла кормить ребенка. Она добилась возбуждения уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет, однако пока ход расследования приостановился.

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По мнению журналистов, недавний скандал с певицей Славой может ускорить работу в рамках уголовного дела.

Исполнительница обвинили Тимура Хайдарова в неудачной пластике груди. Врач рассказал изданию «Газета.ru», что Слава не соблюдала рекомендации врачей по уходу за шрамами после медицинского вмешательства.

Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал пластические операции. По его словам, он работал со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.