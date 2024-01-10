Знаменитости 10 января 2024, 18:09 Пластический хирург Вдовин рассказал, что певица Пелагея могла прибегнуть к мезонитям и удалению комков Биша

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Стройность певицы Пелагеи в последнее время не объясняется простым лишь похудением. Скорее всего, артистка прибегала к мезонитям, которые изменяют овал лица, и удалению комков Биша. Об этом изданию «Страсти» сообщил пластический хирург Александр Вдовин.

Как написали «Дни.ру», на лице артистки прослеживается применение аппаратных и инъекционных процедур.

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«Поскольку у Пелагеи — деформационный тип старения (самый распространенный среди женщин), то в ее случае важным является поддерживать себя в форме и не набирать лишний вес», — добавил специалист.