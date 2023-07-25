25 июля 2023, 14:29
Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал про скандал с певицей Славой, которая пожаловалась на неудачную операцию
Пластический хирург Тимур Хайдаров: певица Слава попала под влияние некоторых людей
Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в разговоре с изданием kp.ru рассказал о скандале с певицей Славой, которая пожаловалась общественности на «неправильно сшитую грудь». По словам врача, работа была выполнена профессионально.
Хайдаров отметил, что скорость заживления швов зависит не только от работы хирурга, но и от состояния здоровья пациента, его возраста и образа жизни. Во многом играет роль наличие вредных привычек.
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Сама Слава осталась довольна ягодицами, животом и руками, а вот грудью — не совсем. Кроме того, артистка попала под влияние некоторых людей, считает врач.
Пластические операции
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