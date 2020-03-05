    05 марта 2020, 13:11

    Пластический хирург считает, что Стас Михайлов мог сделать подтяжку лица

    Анастасия Кременчугская

    Недавно на YouTube-шоу «Музыкалити» в гости к Максиму Галкину пришел певец Стас Михайлов. Зрители не узнали исполнителя. Он стал выглядеть гораздо моложе. Мария Волох, пластический хирург и доктор медицинских наук, в беседе с информационным агентством Nation News рассказала, что артист мог сделать подтяжку лица.
    Пластический хирург считает, что Стас Михайлов мог сделать подтяжку лица

    Волох уверена, что удивительно преобразившееся лицо Стаса Михайлова — результат хорошей работы пластического хирурга.

    «Изменилось положение бровей, состояние тканей верхнего века, увеличилась глазная щель, уменьшился объем тканей в области нижней части лица и шеи. Видимо, была выполнена операция, потому что достичь такого результата липолитиками нельзя — это препараты для уменьшения объема подкожного жира», — поделился эксперт.

    Она также отметила, что изменилась и борода певца. По мнению специалиста, это необходимая мера, чтобы скрыть хирургическое вмешательство. Врач считает, что кумир женщин за 40 мог сделать и подтяжку шеи.

    В выпуске шоу «Музыкалити» Михайлов выглядел моложе своего соперника, 32-летнего Виталия Гостюхина, участника рэп-коллектива «АК-47».