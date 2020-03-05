Пластический хирург считает, что Стас Михайлов мог сделать подтяжку лица

Волох уверена, что удивительно преобразившееся лицо Стаса Михайлова — результат хорошей работы пластического хирурга.

«Изменилось положение бровей, состояние тканей верхнего века, увеличилась глазная щель, уменьшился объем тканей в области нижней части лица и шеи. Видимо, была выполнена операция, потому что достичь такого результата липолитиками нельзя — это препараты для уменьшения объема подкожного жира», — поделился эксперт.

Она также отметила, что изменилась и борода певца. По мнению специалиста, это необходимая мера, чтобы скрыть хирургическое вмешательство. Врач считает, что кумир женщин за 40 мог сделать и подтяжку шеи.

В выпуске шоу «Музыкалити» Михайлов выглядел моложе своего соперника, 32-летнего Виталия Гостюхина, участника рэп-коллектива «АК-47».