Пластический хирург рассказал, опасен ли лопнувший имплант Кудрявцевой

Лопнул имплант. Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди Подробнее

«Просто имплант протекать не может, там внутри есть капсула — она может протекать. Бывает такое, это не только у нее. Не так часто встречающееся дело, но бывает. Это абсолютно не представляет никакой опасности. <…> Если у нее там что-то порвалось, то можно обратиться к хирургам этой компании», — отметил Алексанян.

По словам хирурга, причиной разрыва капсулы могло стать «что угодно», точную причину назвать сложно.

«Есть капсулярная контрактура, есть такая проблема после имплантации. Когда формируется очень грубая соединительная ткань, которая может порваться. Во-вторых, во время установки импланта иголкой могли что-то зацепить, а через несколько лет у нее где-то что-то открылось. Понимаете, здесь все возможно, но назвать точную причину нельзя. К тому же в течение 15 лет она занималась спортом. Не знаю, к примеру, подняла штангу и в какой-то момент мышцу придавило так, что могло тоже повлиять», — объяснил врач.

В любом случае, по словам хирурга, угрозы имплант представлять не может, и поводов для беспокойства о здоровье популярной телеведущей нет.