Знаменитости 29 марта 2024, 11:42 Пластический хирург раскрыл секрет моложавого вида Галкина Хирург Вдовин: юморист Галкин скрывает за фильтрами брыли и мешки под глазами Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / Global Look Press

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Юморист Максим Галкин* тщательно заботится о внешнем виде и прибегает к услугам косметологов, чтобы свежо выглядеть в свои 47 лет. Об этом рассказал пластический хирург Александр Вдовин в интервью порталу «Страсти».

Поклонники обратили внимание на то, что Галкин* выглядит невероятно свежо в последнее время. На его лице почти нет морщин, а в волосах — седины.

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Хирург заявил, что на самом деле все не так радужно. На фотографиях фанатов Галкин* выглядит на свой возраст. Заметны признаки естественного процесса старения: провисание нижней части лица, появление второго подбородка, морщин, мешков под глазами и отекших век.

«Если вы посмотрите его фото не из собственных соцсетей, а сторонних людей, то можно обратить внимание на птозные изменения. Нижняя часть лица как бы сползает вниз, явно заметен второй подбородок, брыли», — отметил хирург.

Он отметил, что в своих соцсетях комик просто постоянно использует фильтры.

«Юморист во время фото или видеозаписи активно использует фильтры. Именно поэтому его лицо выглядит настолько молодо, что он кажется совсем мальчишкой», — сказал Вдовин.

Тем не менее хирург отметил, что Галкин* все же старается заботиться о себе. Он прибегает к услугам косметологов и придерживается здорового образа жизни.

На днях шоумена заметили в эконом-классе на рейсе из Израиля в Германию. Комментаторы в соцсетях предположили, что у объявленного иноагентом комика не осталось денег на билеты бизнес-класса.

* Признан иностранным агентом на территории России.