Знаменитости 27 июня 2023, 15:23 Пластический хирург Рабодзей: певица Варум подтянула кожу лица с помощью блефаропластики

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Процедуры блефаропластики и биоревитализации помогают российской певице Анжелике Варум сохранить молодость кожи лица. Об этом сообщила пластический хирург Ольга Рабодзей сайту «Страсти».

По словам эксперта, эти процедуры подтягивают кожу и помогают скрыть возрастные изменения в области вокруг глаз. Также певица пользуется способом введения филлеров в области скул.

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Кроме того, Анжелика Варум не обходится без уколов красоты и профессиональной корректировки овала лица, добавила хирург.