Пластический хирург прокомментировал состояние здоровья бывшей жены Аршавина

Пластический хирург Сергей Кулагов назвал возможные причины заболевания бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сама Казьмина заявила, что у нее начался аутоиммунный некроз. Кулагов отметил, что скорее всего она делала ринопластику, но заболевание не связано с ней напрямую. Он пояснил, что после неудачных операций пациент чаще всего обвиняет врача.

«Как сказала ее мама, изначально у нее на лице возник фурункул, и она пыталась заниматься его самолечением. При неблагоприятных условиях фурункул достаточно интенсивно может перекинуться и на гайморовы, и на лобные пазухи, то есть на кости носа», — рассказал он.

Кроме того, врач добавил, что Казьмина лежала в больнице с острым панкреатитом.

«Здесь тоже может присутствовать аутоиммунный компонент, могут и почки, и сердечная мышца страдать», — пояснил он.

Кулагов отметил, что такие последствия ринопластики бывают крайне редко. Многие хирурги не умеют делать эту операцию, из-за чего нарушается кровообращение в носу и происходит некроз тканей. Именно такая ситуация произошла у Майкла Джексона, пояснил врач.