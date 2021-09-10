Пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Ким Чен Ына

Пластический хирург Тигран Алексанян в разговоре с Lenta.ru объяснил, с чем могут быть связаны заметные изменения во внешности Ким Чен Ына. По мнению специалиста, лидер КНДР мог прибегнуть к безоперационной подтяжке лица.

На военном параде в Пхеньяне Ким Чен Ын появился заметно помолодевшим. Многие обратили внимание на то, что глава государства похудел и «посвежел». В Сети появились предположения, что он мог посетить пластического хирурга.

По мнению Алексаняна, Ким Чен Ын не делал хирургических операций, но обращался к специалистам по питанию и косметологам.

«Я думаю, что, во-первых, он, конечно, хорошо похудел, с ним поработали профессиональные специалисты в области диетологии, правильного питания. Также не обошлось без вмешательства косметологов, в том числе работающих в аппаратной косметологии — имеются ввиду специальные аппараты для безоперационной подтяжки лица. Следов же хирургического вмешательства я не вижу», — сказал хирург.