Пластический хирург Плахотин рассмотрел главных звезд «голубых огоньков» и назвал изменения в их внешности

Многие россияне устали от присутствия одних и тех же лиц на «голубых огоньках». Однако даже те зрители, которые не пропускают ни одну новогоднюю передачу, заметили, как с годами изменились отечественные звезды, причем многие в лучшую сторону. Пластический хирург Владимир Плахотин детально рассмотрел снимки артистов и рассказал, какие изменения во внешности у них случились за 10 с лишним лет. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам хирурга, Надежда Кадышева, которой сейчас 62 года, делала не только уколы красоты, но и многочисленные подтяжки. На ее лице можно рассмотреть платизмопластику (операция по подтяжке шейной мышцы), блефаропластику нижних век, а также чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы.

Певец и музыкант Валерий Леонтьев, по словам специалиста, вероятнее всего делал булхорн. Это пластическая операция по подтяжке верхней губы, направленная на уменьшение кожного лоскута. Также профессиональному взгляду заметна подтяжка лица, филеры, блефоропластика верхних и нижних век.

Лариса Долина буквально полтора года назад сделала подтяжку лица. Плахотин рассмотрел на ее лице и знаменитую у звезд блефаропластику.

«Кожа сияет: очевидно, проведена хорошая лазерная шлифовка лица. Бровки подтянуты, губки стали пухлыми за счет геля. А кроме того, Лариса Александровна поставила имплант в подбородок. Изначально лицо у певицы более треугольное, подбородок маловат. А теперь он вытянулся, и лицо преобразилось — я в восторге!», — отметил специалист.

Софию Ротару пластический хирург назвал девушкой без возраста. Из всех отечественных артистов у нее самая «крутая» пластика. Однако больше всего Плахотину бросаются в глаза перекаченные щеки.

«Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было минимум две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки», — рассказал хирург.

А вот 68-летняя Елена Степаненко отличилась от других артистов тем, что не делала ни подтяжку, ни блефаропластику. Все, что видно на ее лице, это ботокс, биоревитализация, когда внутрь кожи с помощью тонких игл вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты, заключил специалист.