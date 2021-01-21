Пластический хирург перечислил звезд с идеальными пропорциями лица

«Для золотого сечения в основном лицо делится на три части, и он изучает, насколько велик лоб и промежуток от глаз до верхней части губ», — процитировал специалиста «ФедералПресс».

В числе звезд, чьи лица отвечают идеальной соразмерности, оказались актриса Мишель Киган, жена принца Гарри Меган Маркл и модель Ким Кардашьян. Фрати подозревает, что последняя делала себе операцию по исправлению формы носа, также ей подтягивали брови и корректировали губы.

Кроме этого, линия волос Ким выше и аккуратнее данной ей от природы. Еще хирург обратил внимание, что девушка тщательно следит за своей кожей и, возможно, делает лазерные процедуры.