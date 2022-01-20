Пластический хирург Хайдаров прокомментировал внешность певицы Успенской

Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал внешность исполнительницы Любови Успенской. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Многие считают, что после операций лицо исполнительницы выглядит неестественным. При этом появилось информация, что операцию ей делал Хайдаров.

Тот ответил, что действительно работал с Успенской, но делал ей операцию на ягодицы и другие части тела. Лицом же занимался не он. Работу другого специалиста Хайдаров комментировать отказался.