Пластический хирург Голованев назвал четырех звезд, которые переборщили с процедурами

Звезды чаще других прибегают к помощи хирургов и косметологов в погоне за ускользающей красотой и молодостью, однако не всем из них удается соблюсти меру, передала «Вечерняя Москва». В разговоре с изданием пластический хирург Павел Голованев назвал четырех селебрити, которые слишком увлеклись процедурами.

Первое место занимает актриса Деми Мур. Деми поддерживала себя процедурами и выглядела прекрасно до весны этого года. Всем бросились в глаза неестественно запавшие щеки актрисы. По словам хирурга, вероятно, Деми удалили комки Биша — такая операция противопоказана многим, поскольку жировые образования в щеках поддерживают ткани, и без них часто образуется подобное западение, которое только старит лицо.

Не всегда удачно поддерживает молодость и бывшая солистка Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм. По мнению хирурга, Бекхэм часто перебарщивает с ботулинотерапией, что «замораживает» лицо и лишает его мимики. Кроме того, недавно нижняя губа Виктории стала слишком большого размера — очевидно, девушка перестаралась с увеличением, нарушив пропорции лица.

За неудачные вмешательства критикуют и Кэмерон Диаз. Одно время актриса слишком увлекалась ботулотоксинами, что свело на нет ее мимику — а это большая проблема для человека актерской профессии. Однако в 2018 году Диаз сама призналась, что перестаралась и заявила, что выбрала естественное старение.

Последней хирург назвал популярную в 90-х телезвезду Хэзер Локлир. Сейчас ей за 60, и нелегкая жизнь, в которой присутствовали наркотики и алкоголь, отразилась на ее лице. По словам Голованева, истощенный нездоровым образом жизни организм может неожиданно среагировать на вмешательства. Это и случилось с Локлир — ее лицо выглядит довольно неестественно, а также бросается в глаза чрезмерное увлечение филлерами.