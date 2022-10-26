Пластический хирург Блинова назвала самого привлекательного «страшненького» актера | 360°

26 октября 2022, 13:13
Пластический хирург Блинова назвала самого привлекательного «страшненького» актера
Виктория Блинова: самым привлекательным актером из «страшненьких» является Челентано
Пластический хирург Виктория Блинова в разговоре с NEWS.ru заявила, что итальянский актер и музыкант Адриано Челентано является самым привлекательным артистом из числа «страшненьких».
Специалист считает, что при всей своей незаурядности, Челентано всегда пользовался успехом у женщин.
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«Актера часто сравнивали по типажу с шимпанзе, но его это никак не смущало: животный типаж он сделал своей изюминкой и не раз обыгрывал его в картинах. При всей своей незаурядности, он всегда пользовался успехом у женщин», — сказала Блинова.
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В список непривлекательных внешне, но при этом харизматичных мужчин пластический хирург добавила французского киноактера и режиссера Жерара Депардье. Несмотря на свой крупный нос и большой вес, актер всегда был крайне привлекательным, считает медик.
К нетипичным красавцам Блинова также отнесла испанского актера Хавьера Бардема и двух французов — Венсана Касселя и Жана Рено.
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