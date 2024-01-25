Знаменитости 25 января 2024, 19:03 Пластический хирург Байрамукова: певица Валерия улучшила пропорции лица с помощью эндопластики

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Певица Валерия в свои 55 лет может похвастаться отличной внешностью и стройной фигурой. Улучшить пропорции лица ей помогла эндопластика, сообщила пластический хирург Мадина Байрамукова сайту «Страсти».

По словам специалиста, во время процедуры врачи сделали нос певицы чуть поуже. Также артистка уделяет достаточно внимания инъекциям коллагена и различных биореструктуризаторов на основе полимолочной кислоты, сообщили «Дни.ру».

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«Она активно занимается спортом, практикует йогу и ведет здоровый образ жизни. И это благоприятно сказывается на ее внешнем виде — и на качестве кожи, и на фигуре», — отметила Байрамукова.