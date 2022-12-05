Эксклюзив 05 декабря 2022, 14:54 «Плановая госпитализация». Гипертонический криз у Ивана Краско опровергли Директор актера Краско Смородинов: артиста госпитализировали на плановое обследование РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актера Ивана Краско, который в сентябре отметил 92-летие, госпитализировали не экстренно, а для прохождения плановой госпитализации. Об этом «360» рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что Краско находится в кардиоцентре Санкт-Петербурга с гипертоническим кризом и у него состояние средней степени тяжести.

Реклама

«Плановая госпитализация, ничего такого. <…> Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю», — отметил Смородинов.

Реклама

Директор рассказал, что сейчас артист находится в одноместной палате, с ним все в порядке. У Краско боевое настроение.

В июле актера уже госпитализировали. Тогда врачи выявили у Краско жидкость в легких, диагностировали проблемы с сердцем и повышенную утомляемость. Около года назад артист пережил инсульт, но по-прежнему продолжает играть в спектаклях.