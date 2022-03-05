«Плачется о судьбах в интернет». Шнуров раскритиковал элиту за поведение на фоне спецоперации

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял интеллигенцию, которая одновременно со слезными заявлениями о мире начала постепенно уезжать за границу. Музыкант выразил свое мнение в привычном стиле — выпустил новый клип.

Ролик под названием «Прощай, элита!» опубликован на YouTube-канале группы «Ленинград». Он вышел всего четыре часа назад и уже набрал более 270 тысяч просмотров и 32 тысяч лайков.

«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет», — пропел Шнуров.

В песне он подчеркнул, что подобных людей волнуют только «курорты, виллы и счета», которые «превратились разом в пыль».

Ранее российский рэп-исполнитель Тимати осадил поп-певца Макса Барских, который раскритиковал спецоперацию России. Музыкант выразил надежду на встречу с украинским артистом после того, как конфликт между двумя странами закончится.