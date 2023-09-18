Знаменитости 18 сентября 2023, 22:15 «Плачет почти весь день». Состояние Пахмутовой ухудшилось из-за осознания смерти мужа «МК»: состояние Пахмутовой ухудшилось из-за осознания смерти мужа Добронравова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Композитор Александра Пахмутова тяжело переживает смерть супруга, поэта-песенника Николая Добронравова, с которым она прожила в браке почти 70 лет. Эмоциональное состояние артистки значительно ухудшилось после осознания потери, сообщил «Московский комсомолец».

«Александра Николаевна плачет практически весь день. <…> Сегодня к ней пришло осознание произошедшего. Поэтому пока непросто», — сообщили изданию в окружении композитора.

Реклама

Близкие Пахмутовой отметили, что она волевая женщина и справится с потерей супруга.

Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября, не дожив до 95-го дня рождения два месяца. Пахмутова была не просто супругой, она была музой поэта. Свои лучшие произведения поэт-песенник создал в соавторстве с супругой, сообщил RT.

Ранее президент России Владимир Путин выразил Пахмутовой соболезнования в связи со смертью ее супруга.