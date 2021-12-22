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    22 декабря 2021, 19:04

    Пятый ребенок родился у бывшего мужа Волочковой Вдовина

    Дарья Морозова

    Ребенок родился в семье телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина. У последнего это уже пятый ребенок, включая дочь от брака с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram Николаевой.

    Она выложила фото из больницы, на котором они вместе с Вдовиным. Тот держит на руках новорожденного сына.

    «Боже, у меня есть сын», — подписала фото Николаева.

    Подписчики поздравили пару с пополнением.

    У Вдовина есть дочь Ариадна от Анастасии Волочковой и еще трое детей от первого брака.