Пятый ребенок родился у бывшего мужа Волочковой Вдовина

Ребенок родился в семье телеведущей Елены Николаевой и бизнесмена Игоря Вдовина. У последнего это уже пятый ребенок, включая дочь от брака с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram Николаевой.

Она выложила фото из больницы, на котором они вместе с Вдовиным. Тот держит на руках новорожденного сына.

«Боже, у меня есть сын», — подписала фото Николаева.

Подписчики поздравили пару с пополнением.

У Вдовина есть дочь Ариадна от Анастасии Волочковой и еще трое детей от первого брака.