Пятерых человек арестовали по делу о хищении собак Леди Гаги

Правоохранители Лос-Анджелеса арестовали пятерых человек, подозреваемых в хищении двух французских бульдогов певицы Стефани Джерманотты, известной как Леди Гага, сообщил ABC.

Задержанным предъявили обвинения в покушении на убийство и грабеже. Предположительно, женщина, которая нашла питомцев звезды и считалась непричастной к их краже, может быть связана с одним из фигурантов, написало ИА НСН.

Напомним, собак Леди Гаги похитили 25 февраля. С бульдогами гулял помощник знаменитости. В него выстрелили из пистолета, а животных украли и увезли на машине.