Знаменитости 09 декабря 2023, 01:12 Пять выстрелов и известный роман. Появились новые подробности в деле об убийстве Джона Леннона Обозреватель «360» Мозолина: есть новые подробности в деле об убийстве Леннона РИА «Новости»

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Джона Леннона убили 8 декабря 1980 года возле его дома в Нью-Йорке. И вот спустя столько лет в деле появились новые подробности. Обозреватель «360» Екатерина Мозолина рассказала, за что убийца Марк Чепмен ненавидел музыканта, почему он не попытался скрыться от полиции и причем тут роман «Над пропастью во ржи»?

Далее — ее прямая речь

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Восьмого декабря 25-летний Марк Чепмен сделал пять выстрелов. После этого он сел на тротуар под фонарем и в ожидании полиции стал читать известный роман «Над пропастью во ржи».

Позиция обвинения была ясна: Марк добивался славы. Его мания величия заглушила все остальные чувства. Чепмен купил пистолет еще за несколько месяцев до трагедии, позже приехал в Атланту, чтобы взять у друга патроны. Перед убийством он встретился с парой фанаток Леннона, что перекликается с мотивом.

Но при этом записи, сделанные адвокатом, показывают, насколько бессвязно было его мышление. Мужчина сопоставлял себя с главным героем романа и искренне верил, что убил Джона Леннона, чтобы как можно больше людей прочли «Над пропастью во ржи». Его целью было избавиться от лицемеров, таковым Марк считал Леннона. Он говорил: «Леннон поет про то, что им нужно — это любовь, а на самом деле миллионы долларов».

Глубоко верующий Чепмен в юности был преданным фанатом Леннона, а искренне ненавидеть его стал только после того, как Джон заявил, что The Beatles популярнее Иисуса. С помощью своей веры Чепмен пытался притвориться душевнобольным. Однако 22 июня 1981 года за закрытыми дверями зала суда дело берет неожиданный поворот.

Марк Чепмен признает себя виновным. Свое внезапное признание он объясняет тем, что в камере его посетил Господь и велел сознаться. После этого он почувствовал облегчение. Защита настаивала, что он невменяем. Однако судья был не приклонен и уже в августе вынес приговор. Во время последнего слова Чепмен даже не вспомнил убитого Леннона, а лишь прочел отрывок из того самого романа «Над пропастью во ржи».

Марк Чепмен до сих пор отбывает наказание в тюрьме. В прошлом году ему отказали в условно-досрочном освобождении.

Ему уже 68 лет, он продолжает верить в Бога и разрабатывает специальные брошюры, посвященные Христу.