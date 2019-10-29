Пьяный Бен Аффлек в маске показался на улицах Лос-Анджелеса. Видео

Вечеринка в честь Хэллоуина вдохновила Бена Аффлека на приключения. Пьяная звезда «Бэтмена» вышла на улицы Лос-Анджелеса в маске — на этот раз в виде черепа — и отправилась покорять казино.

Кадры, на которых запечатлен пошатывающийся Аффлек, опубликовал портал TMZ. Звезда Голливуда едва не упал, но сумел сохранить равновесие, уцепившись за стоявшую рядом машину.

После вечеринки звезда Голливуда отправилась в казино. Там Бена Аффлека усадили за стол и выдали ему фишки на 20 тысяч долларов.

Звезду сериала «Сверхъестественное» задержали за пьяный дебош. Видео Подробнее

Он чуть не свалился со стула, но сумел немного выиграть. Спустя несколько минут актер покинул заведение, забрав с собой 1,5 тысячи долларов. Его сопровождала светловолосая подруга. Она же, по всей видимости, была с Аффлеком на вечеринке.

В начале октября у актера закончился курс реабилитации от алкоголизма. Пагубная привычка могла стоить Аффлеку роли в новом фильме о Бэтмене.