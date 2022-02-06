Пьяный актер «Глухаря» разбил головой стеклянную дверь в караоке-баре

Актер Юрий Пономаренко перебрал с алкоголем в одном из столичных караоке-баров. Он не удержался на ногах и разбил головой стеклянную дверь в заведении. В итоге звезду «Глухаря» забрали в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

Канал уточнил, что мужчина отдыхал в караоке-баре «Вилла Густо». По словам сотрудников заведения, Пономаренко пришел в заведение один и спокойно выпивал. В какой-то момент актер перебрал со спиртным. Работники бара попытались узнать у мужчины номера близких, чтобы те его забрали, но он отказался давать контакты.

По данным канала, Пономаренко не смог устоять на ногах и влетел головой в стеклянную дверь. Конструкция сразу же разлетелась на осколки. Момент засняла на видео камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в синей куртке и шапке сначала качается, а затем падает на пол, разбивая своей головой стекло.

Сотрудники заведения вызвали Пономаренко скорую, которая забрала его в больницу. По информации РЕН ТВ, мужчина получил рассечение головы. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, а затем отпустили его домой.

Юрий Пономаренко уже 25 лет служит на сцене Театра Романа Виктюка. Он счнимался в таких сериалах, как «Глухарь» и «Дальнобойщики».