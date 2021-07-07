Пьяные супруги поскандалили с Еленой Ваенгой в самолете

Пьяная семейная пара устроила дебош на борту лайнера, который летел с Кипра в Санкт-Петербург. Нетрезвая женщина повздорила с певицей Еленой Ваенгой, которая вместе со своей семьей летела этим рейсом. Потом к ней присоединился подогретый алкоголем супруг.

Певица опубликовала в Instagram видеообращение, в котором объяснила суть конфликта. По словам Ваенги, она с мужем и ребенком летела в бизнес-классе из Ларнаки в Петербург. Одна из пассажирок перебрала спиртного и начала хамить и ругаться. Женщину поддержал такой же пьяный муж. Ваенга решила ничего не отвечать обидчикам, однако дебоширы не успокаивались.

Командиру экипажа пришлось вызвать полицию, чтобы усмирить желающих поскандалить пьяниц. В эконом-классе подумали, что ругань началась из-за Ваенги, однако певица подчеркнула, что пьяные попутчики цеплялись ко всем. Она просто оказалась в числе первых и не имеет никакого отношения к произошедшему.

Ваенга посетовала, что в бизнес-классе стюардессы вынуждены приносить пассажирам столько алкоголя, сколько они попросят.