Пьяного Глеба Самойлова засняли на сцене. Он не мог стоять и еле пел

Рок-музыкант Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями нетрезвым. Артист попытался исполнить песню, но в итоге его увели со сцены.

Видео с пьяным Самойловым появилось в TikTok. Экс-лидера группы «Агата Кристи» придерживал за одежду администратор. В итоге музыкант уселся на подмостки и начал петь.

«Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас», — подписал кадры с концерта их автор.

По словам очевидцев, Самойлов выступал в Вольгинском на мероприятии, организованном МБЦ «Генериум».

Глеб Самойлов является лидером группы The Matrixx, которую основал после распада «Агаты Кристи». Вместе с ним в новый коллектив ушли барабанщик Дмитрий Хакимов и клавишник Константин Бекрев. Дополнил коллектив гитарист из НАИВа Валерий Аркадин.