Питта заподозрили в романе с молодой моделью

Их заметили вместе в аэропорту в Париже. По данным СМИ, Питт пригласил модель в винодельню, которая принадлежит им с Джоли.

Факт отношений ни Питт, ни Потуральски не подтвердили.

Ранее стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли очаровала своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, когда флиртовала с ним на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Об этом рассказал бывший телохранитель артистки Марк Бехар.

После съемок в боевике в 2005 году все знали о симпатии между актерами. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли тоже выходили за пределы актерской игры.

В первое время актер отрицал, что у него возникла симпатия с Джоли. Однако позже звезды признались, что влюбились друг в друга во время съемок. Телохранитель добавил, что постоянно видел целующихся Джоли и Питта в трейлерах и даже помогал передавать им записки друг для друга.