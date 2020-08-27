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    27 августа 2020, 15:54

    Питта заподозрили в романе с молодой моделью

    Дарья Морозова

    56-летнего актера Брэда Питта подозревают в отношениях с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
    Питта заподозрили в романе с молодой моделью

    Их заметили вместе в аэропорту в Париже. По данным СМИ, Питт пригласил модель в винодельню, которая принадлежит им с Джоли.

    Факт отношений ни Питт, ни Потуральски не подтвердили.

    Ранее стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли очаровала своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, когда флиртовала с ним на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Об этом рассказал бывший телохранитель артистки Марк Бехар.

    После съемок в боевике в 2005 году все знали о симпатии между актерами. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли тоже выходили за пределы актерской игры.

    В первое время актер отрицал, что у него возникла симпатия с Джоли. Однако позже звезды признались, что влюбились друг в друга во время съемок. Телохранитель добавил, что постоянно видел целующихся Джоли и Питта в трейлерах и даже помогал передавать им записки друг для друга.

    Новости SMI.FM