Питт поделился подробностями интимной жизни с Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли считались одной из самых красивых пар Голливуда. Несмотря на то, что они развелись, поклонников продолжают интересовать подробности их отношений. Издание Mirror вспомнило старое интервью актера, в котором он поделился пикантными подробностями жизни с супругой. Об этом написали Дни.ру.

После развода Питт редко говорит о браке с Джоли. А вот раньше любил распространяться об этом и не скрывал от журналистов интересных деталей. Например, в интервью в 2009 году актер рассказал о любимом месте для секса с женой.

Оно оказалось довольно необычным. По словам актера, пара любила уединяться в каменном гроте, недалеко от их дома. Питт назвал это место «просто отличным» для этих целей.

В своих интервью Джоли говорила, что ее любимое место для секса — джакузи.

Питт и Джоли заявили о разводе в 2019 году. Причиной, по одной из версий, стали разногласия по поводу воспитания детей. Сейчас бывшие супруги судятся друг с другом за опеку над ними.