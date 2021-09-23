Питт обвинил Джоли в заговоре с целью лишить его права распоряжаться имуществом

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в заговоре, заявив, что она пыталась продать свою часть в их общем поместье с целью лишить бывшего мужа права распоряжаться его частью. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Бывшие супруги совместно владеют поместьем с виноградниками на 405 гектаров стоимостью около 140 миллионов евро. По словам Питта, Джоли собиралась продать свою часть за символическую сумму. Такая сделка могла бы лишить актера права распоряжаться своей частью и получать с нее деньги.

«Неизменно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны», — прокомментировал источник зарубежного издания.

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли начали отношения в 2006 году, а поженились в 2014. Однако уже в 2016 году пара объявила о разводе. У Питта и Джоли шестеро общих детей — трое из них родные, а трое приемные, напомнило ИА НСН. Развод звездной пары проходит тяжело. Права совместной опеки над детьми Питт добивался через суд. Известно, что Джоли была против общения бывшего супруга с детьми.