Питт и Джоли потратили два миллиона долларов на развод

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили за пять лет по миллиону долларов на бракоразводный процесс и суды об опеке. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источник.

Развод может растянуться еще на почти шесть лет, отметил источник. Бывшие супруги до сих пор не достигли соглашения по поводу раздела многомиллионного состояния и воспитания пятерых из шести детей.

Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Однако ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Питт применял насилие по отношению к наследникам.

Питт и Джоли воспитывают шестерых детей: 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летюю Шайло и 12-летних близнецов Нокса и Вивьен, написала «Газета.ru».

В сентябре знаменитости перестали ходить к семейному психологу, а перед судом по делу об опеке Джоли и Питт снова начали ругаться. Актер хочет разделить опеку поровну. Однако его бывшая жена заявила, что согласится на это только при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.