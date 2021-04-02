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    02 апреля 2021, 22:54

    Питт и Джоли потратили два миллиона долларов на развод

    Алена Макаренко

    Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили за пять лет по миллиону долларов на бракоразводный процесс и суды об опеке. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источник.

    Питт и Джоли потратили два миллиона долларов на развод

    Развод может растянуться еще на почти шесть лет, отметил источник. Бывшие супруги до сих пор не достигли соглашения по поводу раздела многомиллионного состояния и воспитания пятерых из шести детей.

    Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Однако ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Питт применял насилие по отношению к наследникам.

    Питт и Джоли воспитывают шестерых детей: 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захару, 14-летюю Шайло и 12-летних близнецов Нокса и Вивьен, написала «Газета.ru».

    В сентябре знаменитости перестали ходить к семейному психологу, а перед судом по делу об опеке Джоли и Питт снова начали ругаться. Актер хочет разделить опеку поровну. Однако его бывшая жена заявила, что согласится на это только при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.