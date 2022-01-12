Питер Динклейдж объяснил, почему фанатов разозлил конец «Игры Престолов»

Актер Питер Динклейдж, который исполнил роль Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», высказался о концовке сериала. Ранее завершение проекта вызвало негативную реакцию у фанатов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

Артист подчеркнул, что зрителям хотелось продолжения сериала. В связи с этим им крайне не понравилась кровавая диктатура, которую устроила Дейенерис Таргариен.

«Я знаю, что многих удивила концовка, но если вы смотрели внимательно, вы замечали подсказки. Мы предупреждали не называть своих собак Кхалиси», — заявил Динклейдж.

Актер подчеркнул также, что «Игра престолов» сделала большой вклад в его карьеру. Сейчас он может свободно выбирать из тех ролей, которые ему нравятся. Теперь он не обязан идти на профессиональные компромиссы.

«Иногда берешься за работу, а потом желаешь, чтобы не делал этого. Но я ни о чем не жалею, это работа, счастье, что она есть», — отметил он.